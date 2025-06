PC identifica vítimas que morreram em colisão entre motos e carro na estrada de Mosqueiro

A Polícia Civil do Pará identificou as três pessoas que morreram em um grave acidente envolvendo duas motocicletas e um carro de passeio na estrada de Mosqueiro, distrito de Belém, na noite de domingo (8). Nesta segunda-feira (9), a PC informou que as vítimas são: Waldemar Coelho Filho, Milena Nazaré Dias de Moraes e Hiury Souza dos Reis. Uma quarta pessoa, que seria uma mulher, foi encaminhada para atendimento médico.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre um veículo de passeio e duas motocicletas. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima que está internada.

De acordo com a PC, o motorista do carro envolvido na colisão prestou depoimento. “O condutor do carro permaneceu no local e passou pelo teste de alcoolemia, que testou negativo. Em seguida, ele foi encaminhado pela Polícia Militar à Seccional de Mosqueiro para prestar depoimento”, disse na nota.

Acidente

A colisão entre as duas motos e o carro de passeio ocorreu na altura da entrada da comunidade Mari-Mari, na estrada de Mosqueiro, a PA-391. Segundo informações preliminares, o acidente teria ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem irregular. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento aos envolvidos, além de auxiliarem na organização do tráfego na saída do distrito.