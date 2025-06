'Gaspar' morre em ação policial em São Miguel do Guamá

Darlison Cunha Castro, de 24 anos, conhecido pelo apelido de “Gaspar”, morreu em uma ação policial na tarde de domingo (8/6), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 42º Batalhão realizava rondas quando passou pela BR-010, , nas proximidades da Vila França, e avistou um homem sem capacete e em alta velocidade em uma motocicleta vermelha, que não tinha placa.

O comportamento suspeito chamou atenção dos agentes, que realizaram o acompanhamento do veículo. Segundo a PM, foi dada ordem de parada ao suspeito, que pulou do veículo nas proximidades de uma pousada, invadiu a contramão e entrou em uma área de mata.

Ainda conforme as autoridades, o suspeito atirou contra os militares, que revidaram e balearam o suspeito. Darlison chegou a ser socorrido ainda com vida até o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. No entanto, ele não resistiu.

VEJA MAIS

Com o suspeito, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 22, sete munições, sendo quatro deflagradas e três intactas, além de um celular e a moto em que ele trafegava. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de São Miguel do Guamá. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação.

Os familiares e amigos de Gaspar realizaram um protesto na ponte da Alça Viária, no Rio Guamá, na rodovia BR-010, interditando a via no domingo. A BR-010 é uma das principais vias da região. A manifestação gerou um tráfego lento na região e exigiu atenção dos motoristas que passavam pelo local.