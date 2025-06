Motorista morre após carro cair dentro de rio no Acará

Manoel Romário Andrade da Silva morreu após o carro que ele dirigia ter caído no Rio Acará, no domingo (8/6), no município de mesmo nome, que fica no nordeste do Pará. A Polícia Militar foi acionada ao caso por funcionários de uma balsa, que relataram sobre um automóvel que havia caído nas águas após não conseguir parar na rampa de embarque.

Segundo a PM, um dos ocupantes do carro, identificado como Danilo da Silva Carvalho, 33 anos, conseguiu escapar do sinistro. Ele disse que Romário ficou preso no interior de um Chevrolet Celta prata. Conforme as autoridades, ambos estariam sob efeito de álcool no momento do acidente.

O carro foi localizado por volta das 12h. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, o automóvel foi retirado do rio. O local foi isolado pela PM e a Polícia Científica acionada para remover o corpo da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que a delegacia do Acará apura o caso. “Uma pessoa morreu e foi identificada como Manoel Romário Andrade da Silva. Um segundo ocupante do veículo conseguiu se salvar. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”.