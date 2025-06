Homem morre após ser esfaqueado durante briga de bar em Uruará; PM prende suspeito

Cleberson Alves dos Santos, de 22 anos, morreu após ser esfaqueado na perna no domingo (8/6), durante uma briga em um bar que fica na zona rural de Uruará, sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, Mauro Junior Sotilli Costa, o suspeito de cometer o crime, foi preso.

A PM foi acionada ao caso por volta de 00h e informada de Cleberson tinha sido esfaqueado na batata da perna direito e socorrido. Uma guarnição do 49º Batalhão se deslocou até o Hospital Municipal de Uruará para conversar com a vítima. No entanto, Cleberson não resistiu aos ferimentos e morreu. Para a PM, os familiares do rapaz não souberam dizer as circunstâncias do crime.

VEJA MAIS

Horas depois, os agentes foram comunicados que o suspeito estava se deslocando para Uruará em carro Fia Uno Branco. A Polícia Militar se preparou para abordar Mauro e conseguiu localizá-lo na altura do quilômetro 8 da PA-370. Segundo as autoridades, o suspeito estava acompanhado de mais dois homens e uma mulher. Com eles, os policiais não encontraram nenhuma arma de fogo nem o canivete que teria sido utilizado para golpear a vítima.

Mesmo assim, a PM deu voz de prisão a Mauro. Ele foi levado até a delegacia de Uruará. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.