Suspeito de homicídio morre em confronto com a PM em Jacundá

Fabrício Nascimento Mageski morreu em confronto com a Polícia Militar na manhã de domingo (8/6), em Jacundá, região sudeste do Pará. Ele era suspeito de homicídio. A vítima do crime em questão era Itamar Fernandes Lima, de 36 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira (9/6), no local em que estava hospitalizado.

Conforme o portal Correio de Carajás a confusão que resultou nas duas mortes teve início em um bar que fica perto da ponte sobre o Rio Arraia. Uma câmera de segurança registrou, no início da madrugada de domingo, o momento em que um grupo de quatro homens e uma mulher começam a discutir.

Durante a discussão, Itamar se aproxima do grupo. Fabrício saca uma arma de fogo e atira pelo menos três vezes à queima-roupa na cabeça de Itamar, ainda de acordo com o Correio. Após os disparos, o grupo se dispersa.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jacundá. Itamar chegou a ser transferido para uma unidade regional de saúde, onde morreu.

A Polícia Militar foi acionada após o crime e conseguiu deter um dos suspeitos, identificado como Fernando Lopes de Lima. Com relação a Fabrício, ele foi localizado horas depois, na Rua Olavo Correia, no bairro José Rasteiro. Segundo o Correio de Carajás, os policiais ordenaram que ele soltasse a arma, que ainda estava portando, mas Fabrício desobedeceu, sacou um revólver calibre .38 e efetuou entre dois e três disparos contra a equipe.

Diante da ameaça, os policiais reagiram e balearam Fabríci. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.