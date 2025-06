Homem é baleado em balneário e morre em Hospital de São Miguel do Guamá

Um homem foi baleado e morreu na tarde deste domingo (08/06), logo após dar entrada baleado no Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. A vítima identificada como Gaspar sofreu tiros em um balneário do município e não resistiu aos ferimentos.

Gaspar seria morador da Segunda Rua, do bairro das Palmeiras, e trabalhava em uma oficina na cidade. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava em um balneário de São Miguel.

Os familiares e amigos de Gaspar realizaram um protesto na ponte da Alça Viária, no Rio Guamá, na rodovia BR-010, interditando a via no domingo. A BR-010 é uma das principais vias da região. A manifestação gerou um tráfego lento na região e exigiu atenção dos motoristas que passavam pelo local.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de São Miguel do Guamá. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação.