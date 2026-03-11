Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ex-companheiro é preso em Igarapé-Miri suspeito de matar idosa no bairro da Condor, em Belém

Homem investigado por feminicídio foi localizado após fugir da capital; vítima, de 60 anos, foi encontrada morta dentro de casa

O Liberal
fonte

Ex-companheiro é preso em Igarapé-Miri suspeito de matar idosa no bairro da Condor, em Belém. (Reprodução)

Um homem investigado por feminicídio foi preso em flagrante nesta quarta-feira (11), após fugir de Belém para o município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O crime teve como vítima a idosa Maria do Socorro Guimarães, de 60 anos, encontrada morta dentro de sua residência no bairro da Condor, na madrugada de terça-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil do Pará, o suspeito é ex-companheiro da vítima, identificado como Amintas Viana. Ele teria invadido o imóvel durante a noite, cometido o crime e, em seguida, roubado objetos da casa antes de fugir da capital.

Após a identificação do autor, equipes da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem) iniciaram diligências para localizar o suspeito. As investigações contaram com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Seccional da Cremação, da Delegacia de Polícia de Igarapé-Miri e da Polícia Militar.

Segundo a delegada Adriany Carvalho, titular da Defem, o homem foi encontrado nas proximidades da Delegacia de Polícia de Igarapé-Miri. “Após a identificação do autor do crime, nossas equipes iniciaram as diligências para sua localização. Durante as buscas, realizadas de forma contínua desde o momento do crime, o investigado foi localizado nas proximidades da delegacia do município, ocasião em que recebeu voz de prisão em situação de flagrante”, detalhou.

O suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e vai responder por feminicídio consumado. Ele permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para localizar os objetos da vítima que teriam sido levados após o crime. A delegada Emanuela Amorim, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis, destacou a rapidez da atuação policial. “A resposta dada pelas equipes aconteceu de forma célere e eficaz, reforçando o compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará no enfrentamento à violência contra a mulher e com a responsabilização de autores de crimes dessa natureza”, afirmou.

Denúncias

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo número 181, do Disque-Denúncia, ou pelo serviço de inteligência artificial anônima “Iara”, via WhatsApp no número (91) 3210-0181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

Ex-companheiro é preso em Igarapé-Miri suspeito de matar idosa no bairro da Condor, em Belém
