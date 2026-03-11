Suspeito de feminicídio é preso pela Polícia Civil em São Miguel do Guamá

Um homem identificado como Jucimar Bezerra Dias, de 37 anos, foi preso nesta quarta-feira (11) suspeito de cometer um feminicídio no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, ele é apontado como o principal suspeito de assassinar Leiliane de Jesus Paz Piedade, crime ocorrido no último dia 6. Conforme as investigações, a vítima teria sido morta com golpes de faca, e o suspeito fugiu do local logo após o crime.

A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá, após mandado expedido pela Vara Única do município.

Durante as diligências para localizar o suspeito, os policiais realizaram cruzamento de informações com diferentes forças de segurança pública, entre elas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar. A equipe também recebeu informações da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal sobre o possível paradeiro do investigado.

Após ações de monitoramento e levantamentos policiais, Jucimar foi localizado. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de sua advogada, não apresentou resistência e foi conduzido à unidade policial.

O suspeito passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua investigando o caso e não forneceu maiores detalhes sobre os levantamentos realizados.