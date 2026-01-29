Polícia Federal prende mulher que viajou no lugar da outra no Aeroporto de Belém

A Polícia Federal prendeu, por uso de documento falso, uma passageira ao meio-dia desta quinta-feira (29/1). O flagrante foi na área restrita do Aeroporto Internacional de Belém, logo após a aterrissagem.

Policiais de plantão foram acionados com base na denúncia feita pela vítima, uma mulher que comprou passagem para Belém, mas, sem que soubesse, teve o voo antecipado e usado por outra.

Abordada na saída do voo vindo do Rio de Janeiro/RJ, com escala em Belo Horizonte/MG, a passageira apresentou documento falso. A mulher teria pagado para outra pessoa fazer a fraude, de forma a ter um custo menor do que se tivesse comprado a passagem.

Comprovada a ilegalidade, ela foi encaminhada para os procedimentos de flagrante na Superintendência da Polícia Federal no Pará.