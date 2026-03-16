Dupla invade casa, rende morador e rouba moto durante assalto em Tucuruí

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois homens invadem uma residência no bairro Palmares II, em Tucuruí, no sudeste do Pará, e rendem um morador durante um assalto registrado por volta de 00h30 desta segunda-feira (16).

As imagens mostram o instante em que a vítima estava na porta do imóvel, olhando para a rua, quando é surpreendida pelos suspeitos armados e encapuzados. Em seguida, os criminosos obrigam o morador a entrar na casa junto com eles.

Sob constantes ameaças, o homem é forçado a entregar um relógio que usava no momento e também joias que estavam com ele. Durante a ação, os suspeitos ainda tentam retirar uma televisão que estava fixada na parede da sala, mas aparentemente não conseguem levar o equipamento.

Os criminosos acabam roubando uma motocicleta que estava dentro da residência. O veículo possuía rastreador, o que ajudou na localização da moto posteriormente.

Após o crime, os suspeitos fugiram e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro deles.

Outro detalhe que chama atenção nas imagens é a presença de uma mulher que permanece do lado de fora do imóvel enquanto a ação acontece. Não há confirmação oficial se ela estava dando algum tipo de cobertura para os suspeitos ou se também seria moradora da residência.