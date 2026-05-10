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Polícia

Homem é morto com seis tiros ao lado de posto de combustíveis em Benevides

Vítima morreu antes da chegada do socorro; autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas

O Liberal
fonte

(Divulgação)

Um homem identificado como Mizael, conhecido pelo vulgo “Fanho”, foi morto com seis disparos de arma de fogo na noite do último sábado (9), na BR-316, ao lado do Posto Marajó, no município de Benevides.

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Segundo informações preliminares, a vítima morreu ainda no local antes da chegada dos primeiros socorros. Moradores da área relataram ter ouvido diversos tiros momentos antes do crime.

Mizael possuía, conforme informações iniciais, diversas passagens pela polícia por crimes como roubo, furto e tráfico de entorpecentes. No entanto, até o momento, a informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades policiais.

Ainda não há detalhes sobre a motivação do homicídio nem sobre a identidade dos autores do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias do assassinato e tentar identificar os responsáveis.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará e aguarda posicionamento sobre o caso.

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