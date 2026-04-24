Suspeito de matar homem por vingança em Belém é preso em Benevides

Um homem investigado por homicídio foi preso na manhã de quinta-feira (23), no distrito de Murinin, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O preso foi identificado como Ivanildo de Oliveira Moreira. Contra ele havia uma ordem judicial em aberto relacionada a um crime ocorrido em 2017, em Belém. O mandado foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com as investigações, a vítima, Samuel Nonato Lira da Costa, foi morta no dia 16 de julho daquele ano. Conforme apurado no inquérito policial, Samuel estava em via pública quando foi surpreendido pelo suspeito, que o atacou com golpes de faca na região do abdômen. Testemunhas ouvidas durante a investigação relataram que o crime teria sido motivado por vingança. Após o ataque, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ivanildo foi localizado e detido pela equipe da Delegacia de Murinin e, em seguida, encaminhado para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.