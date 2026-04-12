Homem que levava pacote de cerveja é morto com ao menos 7 tiros na Grande Belém

Um homem identificado como Maicon Santos Coelho foi morto a tiros na manhã deste domingo (12), na rua Miranda Mateus, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

De acordo com informações preliminares, Maicon caminhava pela via carregando um pacote de cerveja quando foi surpreendido por criminosos armados. A vítima foi atingida por pelo menos sete disparos e morreu ainda no local, antes de receber qualquer tipo de socorro.

Moradores da área relataram momentos de pânico durante a ação criminosa, devido ao barulho dos tiros. Após o ataque, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para realizar o isolamento da área. A Polícia Científica também foi acionada para a remoção do corpo e realização de perícia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a motivação do crime e os responsáveis pelo homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda posicionamento sobre as circunstâncias do crime, possíveis linhas de investigação e diligências realizadas até o momento.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.