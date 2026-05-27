Pará tem 10 municípios entre os mais violentos do Brasil, aponta Atlas da Violência 2026

O estado do Pará possui 10 municípios classificados entre os mais violentos do Brasil, conforme revela o Atlas da Violência 2026. As taxas de homicídios por 100 mil habitantes nesses locais variam de 26,2 a 55,5, indicando um cenário de preocupação em regiões específicas.

Os dados, divulgados na terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), destacam Marituba como o município com a maior taxa, registrando 55,5 homicídios por 100 mil habitantes. A lista inclui outras importantes cidades paraenses.

Apesar desse cenário localizado, o Pará se posiciona como o estado da Região Norte que mais conseguiu reduzir a taxa de homicídios. Nacionalmente, ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros com maior queda desse tipo de crime desde 2017.

Cidades paraenses com maiores taxas

O levantamento do Ipea detalha os municípios do Pará que lideram o ranking de violência, com base em suas taxas de homicídios por 100 mil habitantes:

Marituba (55,5) Altamira (41,6) Marabá (38,0) Itaituba (37,4) Paragominas (36,4) Bragança (29,6) Belém (29,0) Castanhal (27,5) Parauapebas (27,4) Abaetetuba e Barcarena (26,2)

Redução expressiva no estado

O estudo aponta que o Pará apresentou uma significativa redução de 36,4% nos registros de homicídios entre os anos de 2014 e 2024. Essa queda coloca o estado em destaque no combate à criminalidade.

No panorama nacional, o Pará figura entre os cinco estados com maior redução contínua de homicídios desde 2017, com uma queda de 49,8%. Superam essa marca apenas Rio Grande do Norte (-56,6%), Sergipe (-54,8%) e Goiás (-52,6%).

A taxa de homicídios por 100 mil habitantes no estado recuou 50,7% no período analisado, passando de 55,6 para 27,4 mortes ao ano. Isso demonstra um avanço notável na segurança pública paraense.

Cenário nacional da violência

Em âmbito nacional, o Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, com uma taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes. Este número representa uma redução de 7,4% em comparação com 2023.

O patamar alcançado em 2024 é o menor da série histórica iniciada em 2014, indicando uma tendência de queda em todo o país. As menores taxas foram em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

Por outro lado, as maiores taxas de homicídios foram observadas no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará. A concentração de violência é evidente no Nordeste, com 17 dos 20 municípios mais violentos estando nessa região.

As 20 cidades menos violentas, com mais de 100 mil habitantes, estão concentradas exclusivamente nas regiões Sul e Sudeste, conforme os dados do Atlas da Violência 2026.

Segurança pública

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento oficial à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O pedido se refere aos dados divulgados sobre os municípios paraenses mais violentos.

A reportagem aguarda o retorno da Segup para complementar as informações e apresentar a visão do órgão sobre os desafios e as ações de combate à criminalidade no estado.