Pará tem 10 municípios entre os mais violentos do Brasil, aponta Atlas da Violência 2026
Levantamento do Ipea mostra que município na Grande Belém lidera com taxa de 55,5 homicídios por 100 mil habitantes
O estado do Pará possui 10 municípios classificados entre os mais violentos do Brasil, conforme revela o Atlas da Violência 2026. As taxas de homicídios por 100 mil habitantes nesses locais variam de 26,2 a 55,5, indicando um cenário de preocupação em regiões específicas.
Os dados, divulgados na terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), destacam Marituba como o município com a maior taxa, registrando 55,5 homicídios por 100 mil habitantes. A lista inclui outras importantes cidades paraenses.
Apesar desse cenário localizado, o Pará se posiciona como o estado da Região Norte que mais conseguiu reduzir a taxa de homicídios. Nacionalmente, ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros com maior queda desse tipo de crime desde 2017.
Cidades paraenses com maiores taxas
O levantamento do Ipea detalha os municípios do Pará que lideram o ranking de violência, com base em suas taxas de homicídios por 100 mil habitantes:
- Marituba (55,5)
- Altamira (41,6)
- Marabá (38,0)
- Itaituba (37,4)
- Paragominas (36,4)
- Bragança (29,6)
- Belém (29,0)
- Castanhal (27,5)
- Parauapebas (27,4)
- Abaetetuba e Barcarena (26,2)
Redução expressiva no estado
O estudo aponta que o Pará apresentou uma significativa redução de 36,4% nos registros de homicídios entre os anos de 2014 e 2024. Essa queda coloca o estado em destaque no combate à criminalidade.
No panorama nacional, o Pará figura entre os cinco estados com maior redução contínua de homicídios desde 2017, com uma queda de 49,8%. Superam essa marca apenas Rio Grande do Norte (-56,6%), Sergipe (-54,8%) e Goiás (-52,6%).
A taxa de homicídios por 100 mil habitantes no estado recuou 50,7% no período analisado, passando de 55,6 para 27,4 mortes ao ano. Isso demonstra um avanço notável na segurança pública paraense.
Cenário nacional da violência
Em âmbito nacional, o Brasil registrou 42.590 homicídios em 2024, com uma taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes. Este número representa uma redução de 7,4% em comparação com 2023.
O patamar alcançado em 2024 é o menor da série histórica iniciada em 2014, indicando uma tendência de queda em todo o país. As menores taxas foram em São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.
Por outro lado, as maiores taxas de homicídios foram observadas no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará. A concentração de violência é evidente no Nordeste, com 17 dos 20 municípios mais violentos estando nessa região.
As 20 cidades menos violentas, com mais de 100 mil habitantes, estão concentradas exclusivamente nas regiões Sul e Sudeste, conforme os dados do Atlas da Violência 2026.
Segurança pública
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento oficial à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). O pedido se refere aos dados divulgados sobre os municípios paraenses mais violentos.
A reportagem aguarda o retorno da Segup para complementar as informações e apresentar a visão do órgão sobre os desafios e as ações de combate à criminalidade no estado.
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