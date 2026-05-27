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Polícia

Paraense suspeito de furtos é morto a tiros em Goiás; autor é preso horas após o crime

O crime ocorreu no Setor Jardim América II, em Águas Lindas de Goiás

O Liberal
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Paraense suspeito de furtos é morto a tiros em Goiás. Autor confessa o crime e é preso horas depois do homicídio. (Foto: Metropoles)

O paraense Luiz Guilherme Lopes dos Santos, de 22 anos, foi morto a tiros no Setor Jardim América II, em Águas Lindas de Goiás, no estado de mesmo nome. O crime ocorreu em um terreno baldio no domingo (24/5). Segundo as informações policiais, a vítima teria sido apontada como autora de um furto e o homicídio possuía relação com o caso. O suspeito de matar Luiz Guilherme foi preso.

Luiz Guilherme era natural de Paragominas, no sudeste do Pará. Ele estaria vivendo em situação de rua em Goiás e teria se abrigado em um local dentro do terreno baldio. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem três disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do jovem. Equipes do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Goiás iniciaram diligências logo após o crime para identificar o autor.

Segundo as investigações, imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que um homem se aproxima da vítima, efetua os tiros e foge em seguida. Testemunhas também disseram que um homem magro, usando roupas escuras, foi visto circulando próximo à cena do crime logo após os disparos. O local do crime foi isolado para os trabalhos de perícia e análise.

A partir das gravações e de buscas realizadas na região, os policiais localizaram o suspeito escondido na casa de uma familiar. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante e confessou a autoria do homicídio durante a abordagem. Ele foi conduzido à delegacia, autuado pelo crime e, posteriormente, encaminhado ao presídio da região, onde permanece à disposição da Justiça.

As apurações apontam que a motivação do assassinato estaria ligada a um suposto furto praticado por Luiz Guilherme na residência do suspeito horas antes da execução. Ainda conforme os investigadores, moradores da área relataram que o paraense também era apontado como suspeito de outros furtos registrados nas proximidades. O caso segue sendo investigado para a conclusão do inquérito policial.

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