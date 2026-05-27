Suspeito de integrar facção morre após troca de tiros com a PM no bairro da Cabanagem, em Belém

Michael Leal de Souza, conhecido pelo apelido de “MC”, morreu após uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar na tarde de terça-feira (26), no bairro da Cabanagem, em Belém. De acordo com as informações policiais, o suspeito teria envolvimento com uma facção e havia fugido um dia antes do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua.

A ação integrada foi realizada por policiais do 24º e do 30º Batalhão, que montaram uma operação para localizar e prender o suspeito. Segundo informações repassadas pelas equipes policiais, Michael já vinha sendo procurado desde a última segunda-feira (25), após suposto envolvimento em ocorrências no bairro Águas Lindas, em Ananindeua.

Ainda conforme a polícia, durante as diligências, os militares foram informados de que o suspeito havia fugido e estava escondido em um endereço na capital paraense, na tentativa de escapar dos PMs. A partir disso, as equipes passaram a monitorar possíveis locais onde ele estaria. Durante a operação na Cabanagem, os militares realizaram um cerco no imóvel onde Michael teria sido visto. No momento da abordagem, segundo a PM, o suspeito reagiu e houve troca de tiros. Ele acabou baleado durante o confronto.

Michael ainda foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital.

Um armamento que estaria com o suspeito foi apreendido e levado para a Seccional da Marambaia, onde a ocorrência foi registrada. De acordo com informações preliminares da polícia, Michael Leal de Souza também seria investigado por suposta ligação com facções criminosas que atuam na Região Metropolitana de Belém. O caso deverá ser apurado pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.