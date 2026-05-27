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Polícia

Sete pessoas são detidas após bloqueio da PA-151 durante protesto em Igarapé-Miri

O caso foi registrado na terça-feira (26), na entrada do ramal do Mariteua

O Liberal
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Sete pessoas são detidas após bloqueio da PA-151 durante protesto em Igarapé-Miri. (Foto: Polícia Militar)

Sete pessoas foram detidas durante uma operação de desobstrução da rodovia PA-151, na entrada do ramal do Mariteua, zona rural de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (26). O grupo é suspeito de liderar um bloqueio realizado por moradores que reivindicavam a disponibilização de um leito hospitalar para uma paciente.

Segundo informações da polícia, a manifestação começou por volta das 4h, quando os manifestantes interditaram totalmente a via usando troncos, galhos de árvores e pneus incendiados. O bloqueio provocou congestionamento e impediu a passagem de veículos durante várias horas.

Equipes das polícias Militar e Civil foram deslocadas ao local e iniciaram negociações para tentar liberar parcialmente a rodovia ou estabelecer fluxo alternado de veículos. De acordo com a ocorrência policial, as propostas teriam sido recusadas pelos manifestantes, que mantiveram a interdição e continuaram reforçando as barreiras montadas na pista.

Ainda conforme a polícia, a situação gerou tensão entre motoristas que estavam parados desde a madrugada, aumentando o risco de confronto no local. Diante do impasse, os agentes iniciaram uma operação para desobstruir a rodovia. Durante a ação, foram utilizados instrumentos de menor potencial ofensivo, como munições de elastômero e granadas fumígenas, para dispersar os manifestantes. A pista foi totalmente liberada por volta das 12h30.

Os sete detidos foram identificados pelas equipes de inteligência como supostos articuladores do bloqueio e encaminhados para a unidade policial do município. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, previsto no artigo 265 do Código Penal.

Segundo a polícia, a interdição total da PA-151 comprometeu o tráfego de serviços considerados essenciais, incluindo o transporte de insumos médicos e a circulação de ambulâncias.

“A Polícia Civil informa que sete homens foram apresentados pela Polícia Militar à Delegacia de Igarapé-Miri, onde foram autuados em flagrante por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Todos estão à disposição da Justiça. O caso segue sob apuração”, comunicou a PC.

Por meio de nota, a Polícia Militar também confirmou que “foi acionada para acompanhar uma manifestação realizada na PA-151, que resultou na interdição da via com utilização de fogo e objetos”. “As equipes buscaram a negociação e a liberação pacífica da rodovia. Após tentativas de diálogo sem acordo, foram empregados meios não letais para garantir a desobstrução da pista e a segurança de todos os envolvidos. Sete pessoas foram conduzidas à delegacia para os procedimentos cabíveis”, declarou.

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