Pará lidera ranking de reduções de homicídios na Região Norte, aponta pesquisa

O Pará é o estado da Região Norte que mais reduziu a taxa de homicídios e ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros com maior queda desse tipo de crime desde 2017. Os dados constam no Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta que o Estado apresentou redução de 36,4% nos registros de homicídios entre 2014 e 2024.

No cenário nacional, o Pará aparece entre os cinco estados com maior redução contínua de homicídios desde 2017, registrando queda de 49,8%, atrás apenas do Rio Grande do Norte (-56,6%), Sergipe (-54,8%) e Goiás (-52,6%). Já a taxa de homicídios por 100 mil habitantes recuou 50,7%, passando de 55,6 para 27,4 mortes ao ano no período analisado.

Investimentos

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ed-Lin Anselmo, destacou que os resultados refletem os investimentos realizados na área da segurança pública.

“Temos fortalecido as forças de segurança com tecnologia, inteligência, capacitação, ampliação do efetivo e integração entre os órgãos, sempre com o compromisso de proteger vidas e garantir mais tranquilidade à população paraense”, afirmou.

O secretário ressaltou ainda que o desempenho do Pará contrasta com o panorama nacional apresentado pelo Atlas da Violência, que aponta maior concentração de homicídios nas regiões Norte e Nordeste do País.

“Mesmo diante desse cenário, o Pará segue em sentido oposto e permanece entre os estados que mais reduziram os índices de violência. Ao analisar os dados, somos apontados como referência por alcançar reduções sistemáticas nos indicadores desde 2017”, avaliou Ed-Lin Anselmo.

Redução da violência

O Atlas da Violência também aponta redução nos homicídios de jovens entre 15 e 29 anos no Pará. Entre 2019 e 2024, a queda foi de 37,6%. Em uma comparação de dez anos, entre 2014 e 2024, a retração chega a 38,6%. Já entre 2023 e 2024, a redução foi de 7,1%.

Na taxa de homicídios por 100 mil habitantes nessa faixa etária, a redução alcançou 51%. Entre as iniciativas associadas à melhora dos índices está o programa Territórios pela Paz (TerPaz), responsável pela implantação de mais de 30 Usinas da Paz em diversas regiões do Estado.

As Usinas da Paz oferecem gratuitamente mais de 70 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, capacitação profissional, cultura, esporte e cidadania. A iniciativa beneficia milhares de pessoas e contribui para a redução da vulnerabilidade social e da criminalidade nos territórios atendidos.

Modernização

Nos últimos sete anos, o Pará investiu mais de R$ 950 milhões na área da segurança pública. Os investimentos realizados pela Segup incluem equipamentos de alta tecnologia, viaturas, armamentos, munições, lanchas rápidas e a implantação das Bases Integradas Fluviais, ampliando a presença do Estado em regiões estratégicas.

Os aportes também garantiram a modernização dos sistemas de monitoramento, com mais de mil câmeras em funcionamento, além de 100 totens de segurança conectados ao 190 e a aquisição de um novo Centro de Comando e Controle Móvel.

O reforço da tecnologia e da infraestrutura ampliou a capacidade de prevenção, resposta rápida e enfrentamento à criminalidade em todo o território paraense.