Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pará lidera ranking de reduções de homicídios na Região Norte, aponta pesquisa

No período entre 2014 e 2024, a redução nos registros de mortes violentas foi de 36,4%

O Liberal
fonte

Pará lidera ranking de reduções de homicídios na Região Norte, aponta pesquisa. (Foto: Divulgação)

O Pará é o estado da Região Norte que mais reduziu a taxa de homicídios e ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros com maior queda desse tipo de crime desde 2017. Os dados constam no Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta que o Estado apresentou redução de 36,4% nos registros de homicídios entre 2014 e 2024.

No cenário nacional, o Pará aparece entre os cinco estados com maior redução contínua de homicídios desde 2017, registrando queda de 49,8%, atrás apenas do Rio Grande do Norte (-56,6%), Sergipe (-54,8%) e Goiás (-52,6%). Já a taxa de homicídios por 100 mil habitantes recuou 50,7%, passando de 55,6 para 27,4 mortes ao ano no período analisado.

Investimentos

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ed-Lin Anselmo, destacou que os resultados refletem os investimentos realizados na área da segurança pública.

“Temos fortalecido as forças de segurança com tecnologia, inteligência, capacitação, ampliação do efetivo e integração entre os órgãos, sempre com o compromisso de proteger vidas e garantir mais tranquilidade à população paraense”, afirmou.

O secretário ressaltou ainda que o desempenho do Pará contrasta com o panorama nacional apresentado pelo Atlas da Violência, que aponta maior concentração de homicídios nas regiões Norte e Nordeste do País.

“Mesmo diante desse cenário, o Pará segue em sentido oposto e permanece entre os estados que mais reduziram os índices de violência. Ao analisar os dados, somos apontados como referência por alcançar reduções sistemáticas nos indicadores desde 2017”, avaliou Ed-Lin Anselmo.

Redução da violência 

O Atlas da Violência também aponta redução nos homicídios de jovens entre 15 e 29 anos no Pará. Entre 2019 e 2024, a queda foi de 37,6%. Em uma comparação de dez anos, entre 2014 e 2024, a retração chega a 38,6%. Já entre 2023 e 2024, a redução foi de 7,1%.

Na taxa de homicídios por 100 mil habitantes nessa faixa etária, a redução alcançou 51%. Entre as iniciativas associadas à melhora dos índices está o programa Territórios pela Paz (TerPaz), responsável pela implantação de mais de 30 Usinas da Paz em diversas regiões do Estado.

As Usinas da Paz oferecem gratuitamente mais de 70 serviços nas áreas de educação, saúde, assistência social, capacitação profissional, cultura, esporte e cidadania. A iniciativa beneficia milhares de pessoas e contribui para a redução da vulnerabilidade social e da criminalidade nos territórios atendidos.

Modernização 

Nos últimos sete anos, o Pará investiu mais de R$ 950 milhões na área da segurança pública. Os investimentos realizados pela Segup incluem equipamentos de alta tecnologia, viaturas, armamentos, munições, lanchas rápidas e a implantação das Bases Integradas Fluviais, ampliando a presença do Estado em regiões estratégicas.

Os aportes também garantiram a modernização dos sistemas de monitoramento, com mais de mil câmeras em funcionamento, além de 100 totens de segurança conectados ao 190 e a aquisição de um novo Centro de Comando e Controle Móvel.

O reforço da tecnologia e da infraestrutura ampliou a capacidade de prevenção, resposta rápida e enfrentamento à criminalidade em todo o território paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Redução de violência

segurança pública
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENDIDO

Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de Guarda Municipal de Ipixuna do Pará

A Justiça determinou a internação do menor em cumprimento de mandado

27.05.26 13h06

DETIDOS

Sete pessoas são detidas após bloqueio da PA-151 durante protesto em Igarapé-Miri

O caso foi registrado na terça-feira (26), na entrada do ramal do Mariteua

27.05.26 12h43

SEGURANÇA

Pará lidera ranking de reduções de homicídios na Região Norte, aponta pesquisa

No período entre 2014 e 2024, a redução nos registros de mortes violentas foi de 36,4%

27.05.26 12h01

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de integrar facção morre após troca de tiros com a PM no bairro da Cabanagem, em Belém

A ação policial ocorreu na terça-feira (26)

27.05.26 10h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESA

Mulher suspeita de envolvimento em assalto milionário a joalheria de Belém é presa pela PC

A suspeita foi detida em cumprimento a um mandado de prisão preventiva

27.05.26 8h43

HOMICÍDIO

Paraense suspeito de furtos é morto a tiros em Goiás; autor é preso horas após o crime

O crime ocorreu no Setor Jardim América II, em Águas Lindas de Goiás

27.05.26 9h37

TRISTE

Corpo de advogada vítima de acidente no Combu será levado para Minas Gerais, diz amigo

Um familiar de Anna Carolina está em Belém para fazer a identificação oficial do corpo

26.05.26 12h24

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de integrar facção morre após troca de tiros com a PM no bairro da Cabanagem, em Belém

A ação policial ocorreu na terça-feira (26)

27.05.26 10h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda