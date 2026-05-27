Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de Guarda Municipal de Ipixuna do Pará
A Justiça determinou a internação do menor em cumprimento de mandado
Um mandado de internação provisória foi cumprido contra um adolescente investigado por envolvimento no assassinato do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Oliveira Costa. A ação para deflagrar a ordem judicial ocorreu na segunda-feira (25).
De acordo com as investigações da polícia, o menor é suspeito de participar ativamente da ação criminosa, monitorando os passos da vítima e repassando informações aos executores do homicídio. A polícia aponta ainda que o adolescente também teria dado apoio logístico ao grupo criminoso responsável pelo crime.
A ordem judicial foi expedida pela Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, após solicitação apresentada pela Polícia Civil com manifestação favorável do Ministério Público.
Na decisão, a Justiça destacou a gravidade do caso e a suposta atuação articulada de integrantes de uma organização criminosa no planejamento e execução do assassinato. Conforme a apuração policial, o adolescente investigado teria exercido papel considerado importante para a concretização do crime.
O mandado de internação foi cumprido por equipes da 13ª Seccional Urbana da Polícia Civil, que atuaram em apoio à delegacia de Ipixuna do Pará. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na morte do comandante da Guarda Municipal e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.
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