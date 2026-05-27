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Polícia

Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte de Guarda Municipal de Ipixuna do Pará

A Justiça determinou a internação do menor em cumprimento de mandado

O Liberal
fonte

Morte de guarda municipal de Ipixuna do Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Um mandado de internação provisória foi cumprido contra um adolescente investigado por envolvimento no assassinato do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Oliveira Costa. A ação para deflagrar a ordem judicial ocorreu na segunda-feira (25).

De acordo com as investigações da polícia, o menor é suspeito de participar ativamente da ação criminosa, monitorando os passos da vítima e repassando informações aos executores do homicídio. A polícia aponta ainda que o adolescente também teria dado apoio logístico ao grupo criminoso responsável pelo crime.

A ordem judicial foi expedida pela Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, após solicitação apresentada pela Polícia Civil com manifestação favorável do Ministério Público.

Na decisão, a Justiça destacou a gravidade do caso e a suposta atuação articulada de integrantes de uma organização criminosa no planejamento e execução do assassinato. Conforme a apuração policial, o adolescente investigado teria exercido papel considerado importante para a concretização do crime.

O mandado de internação foi cumprido por equipes da 13ª Seccional Urbana da Polícia Civil, que atuaram em apoio à delegacia de Ipixuna do Pará. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na morte do comandante da Guarda Municipal e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.

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homicídio em Ipixuna do Pará

execução de guarda municipal
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