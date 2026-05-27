Idosa é presa por suspeita de manter gatos amarrados no quintal de casa em Belém

Uma idosa, que não teve a identidade revelada, foi presa pela Polícia Civil na terça-feira (26/5) suspeita de praticar o crime de maus-tratos de animais, no bairro Guamá, em Belém. Segundo a PC, o perito veterinário viu que, no imóvel onde ela morava, havia um gato amarrado por uma corda curta no quintal, em um ambiente insalubre. No mesmo local, os agentes encontraram outro felino amarrado.

Após a análise do espaço, o perito informou que o felino estava em total condição de maus-tratos, o que justificou a situação flagrancial. Ainda conforme a polícia, os vizinhos relataram que o cachorro da idosa estava na residência na última sexta-feira e sumiu dois dias depois, havendo suspeita de que o animal poderia ter sido morto pela mulher.

Os policiais chamaram a dona da residência e entraram no imóvel, onde constataram vasilhas cheias de urina e fezes espalhadas pela casa.

Segundo a PC, a tutora do animal encontrava-se dentro da residência e levou a equipe até o quintal, onde o gato estava amarrado, ocasião em que um outro felino foi localizado amarrado em um matagal que tinha no fundo da casa.

A presa foi conduzida para a unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. Os felinos foram encaminhados à Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (SEPDA), onde passarão por cuidados veterinários e, posteriormente, serão disponibilizados para adoção.