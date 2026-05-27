Balsa perde controle e avança contra voadeiras no Porto de Miritituba, em Itaituba

Nesta quarta-feira (27), o condutor perdeu o controle de uma balsa cheia de carros e passageiros e, ao invés do ferryboat chegar suave, deslizando até à margem, no porto, ela avançou com força e todo peso contra duas voadeiras. Até agora, não há informações sobre o que teria provocado o descontrole da balsa.

O estrondo foi grande no momento em que a balsa prensa as pequenas embarcações atracadas no porto de Miritituba, área industrial de grande movimentação do distrito, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Ninguém ficou ferido.

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Um vídeo circula nas redes sociais mostrando o exato momento da chegada descontrolada da balsa no cais. Na gravação, publicada no Instagram, se ouve a voz de um homem que alerta as pessoas, em geral: "A balsa perdeu o controle", "a balsa perdeu o controle", repete ele, enquanto a balsa avança contra as duas voadeiras.