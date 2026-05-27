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Polícia

Balsa perde controle e avança contra voadeiras no Porto de Miritituba, em Itaituba

Situação foi tensa, a balsa estava chegando ao porto com passageiros e carros. Ninguém ficou ferido.

O Liberal
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Balsa faz a travessia entre Itaituba e Miritituba, no sudoeste do Pará perdeu o controle e avançou contra embarcações menores no porto de Miritituba. (Reprodução / Redes Sociais)

Nesta quarta-feira (27), o condutor perdeu o controle de uma balsa cheia de carros e passageiros e, ao invés do ferryboat chegar suave, deslizando até à margem, no porto, ela avançou com força e todo peso contra duas voadeiras. Até agora, não há informações sobre o que teria provocado o descontrole da balsa. 

O estrondo foi grande no momento em que a balsa prensa as pequenas embarcações atracadas no porto de Miritituba, área industrial de grande movimentação do distrito, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Ninguém ficou ferido.



Um vídeo circula nas redes sociais mostrando o exato momento da chegada descontrolada da balsa no cais. Na gravação, publicada no Instagram, se ouve a voz de um homem que alerta as pessoas, em geral: "A balsa perdeu o controle", "a balsa perdeu o controle", repete ele, enquanto a balsa avança contra as duas voadeiras.

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