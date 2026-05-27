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Polícia

Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ em idosa

A vítima, de 71 anos, teve prejuízo aproximado de R$ 300 mil após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com um suposto ator internacional

O Liberal
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Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar ‘golpe do amor’ em idosa. (Divulgação | Ag. Pará)

A Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), a operação “Hollywood”, que resultou na prisão de quatro pessoas investigadas por praticar estelionato sentimental, conhecido como “golpe do amor”, além dos crimes de associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A vítima, uma idosa de 71 anos, teve prejuízo aproximado de R$ 300 mil após acreditar que mantinha um relacionamento amoroso com um suposto ator internacional.

A ação foi coordenada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), com apoio operacional da 4ª Divisão de Capturas, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Diadema, da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Segundo a delegada Géssica Araruna, titular da DCCV, durante a operação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliar e quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara das Garantias da Região Metropolitana de Belém contra mulheres investigadas por integrarem o esquema criminoso. “Também foram apreendidos aparelhos celulares, notebook, máquina de cartão, documentos e outros materiais de interesse para a investigação”, informou a delegada.

As prisões ocorreram na cidade de São Paulo, e uma das diligências de busca e apreensão foi realizada em Diadema. Além das prisões e buscas, a Justiça também determinou o sequestro de valores e o bloqueio de ativos financeiros supostamente ligados à atividade criminosa.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais e aplicativos de mensagens para aplicar fraudes amorosas. A vítima identificada no caso é uma idosa de 71 anos, que acreditava manter um relacionamento afetivo virtual com um suposto ator internacional.

“Os criminosos utilizaram a imagem de um ator internacional para abordar a vítima em redes sociais e aplicativos de mensagens, simulando um relacionamento afetivo virtual. Após conquistarem a confiança da vítima ao longo de mais de um ano de conversas frequentes, incluindo trocas diárias de mensagens e videochamadas, passaram a solicitar transferências bancárias sob diversos pretextos, como supostos pagamentos de taxas alfandegárias, liberação de valores e despesas de viagem”, explicou Géssica Araruna.

Convencida de que vivia um relacionamento verdadeiro, a vítima realizou diversas transferências bancárias, acumulando prejuízo estimado em cerca de R$ 300 mil.

As investigações apontam que os valores enviados eram destinados a contas bancárias de mulheres no estado de São Paulo, responsáveis, segundo a polícia, pelo recebimento, movimentação e pulverização dos recursos ilícitos.

A delegada informou ainda que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema. “As nossas investigações seguem para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema criminoso. A operação reforça o compromisso da DECCC no enfrentamento aos crimes cibernéticos e à violência praticada contra grupos vulneráveis”, concluiu.

As presas foram encaminhadas à unidade policial, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

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