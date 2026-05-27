São Domingos do Araguaia: dupla morre após perseguição policial e troca de tiros com a PM na BR-230

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, morreram após entrarem em uma abordagem policial registrada na manhã desta quarta-feira (27/5) na altura do quilômetro 42 da BR-230, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência iniciou por volta das 11h15, quando uma guarnição patrulhava e avistou um carro Honda City, que circulava com um adesivo cobrindo parcialmente a placa.

Os agentes, então, acompanharam o automóvel e deram ordem de parada a ele. Os ocupantes do carro tentaram fugir por cerca de três quilômetros antes de pararem. Para o portal Correio de Carajás, o tenente Gilson, do 4º Batalhão da Polícia Militar, informou que os suspeitos reagiram imediatamente à abordagem policial.

“Os nacionais receberam voz de parada e ordem para desembarcar do carro. Quando desembarcaram, já saíram com armamento em mãos tentando alvejar a guarnição”, afirmou.

Segundo o tenente, um dos suspeitos estava armado com um revólver calibre .38 e atirou duas vezes contra os policiais. Ele foi baleado pelos agentes e não resistiu aos ferimentos.

O segundo suspeito, que utilizava uma pistola calibre 9 milímetros, também disparou contra os militares. “Ele efetuou todos os disparos. A pistola travou aberta (ocorre quando o carregador fica vazio) e ele tentou fugir correndo, mas teve o mesmo destino do outro”, contou o oficial ao Correio.

Nenhum policial se feriu. A ação teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local auxiliando no controle do trânsito na BR-230. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.