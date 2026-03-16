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Polícia

Polícia Civil investiga caso de jovem estuprada e agredida em Castanhal

A vítima segue internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua

O Liberal

A Polícia Civil investiga o caso de uma jovem de 18 anos que foi vítima de estupro e de violentas agressões no município de Castanhal, no nordeste do estado. A vítima segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Pará informou que o caso é apurado. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal”, comunicou. As autoridades policiais aguardam a conclusão de exames periciais para avançar nas diligências e identificar oficialmente o responsável pelo crime.

De acordo com informações iniciais, o abuso sexual e agressões ocorreram na quarta-feira, 11 de março, na área conhecida como Propira, no bairro São José. A jovem teria sido abordada em via pública e levada para uma área de mata, onde foi brutalmente espancada e estuprada.

Após o crime, a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Em razão da gravidade dos ferimentos, ela permanece inconsciente e sob cuidados intensivos.

Familiares e moradores da comunidade cobram respostas das autoridades e pedem justiça. Segundo familiares, um suspeito já teria sido apontado, mas até o momento ninguém foi preso.

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