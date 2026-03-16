Polícia investiga morte de jovem de 19 anos encontrado em Eldorado do Carajás

A Polícia Civil investiga a morte de Caio Lima Oliveira, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de domingo (15), na rua Delcides Ferreira, no bairro Km 2, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por moradores da região por volta das 6h30, após moradores encontrarem o jovem caído às margens da rua.

Durante a verificação inicial, foram identificados marcas no corpo que indicam que a vítima pode ter sido atingida por disparos de arma de fogo, o que levanta a suspeita de execução.

Moradores que residem nas proximidades relataram às autoridades que ouviram tiros durante a madrugada, por volta de 1h30. A suspeita é de que os disparos estejam relacionados ao crime. Até o momento, porém, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do homicídio.

A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena do crime até a chegada das polícias Civil e Científica do Pará, que realizaram os primeiros levantamentos no local.

Após os procedimentos legais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, onde passou por exames de necropsia.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha para identificar e localizar os possíveis autores do homicídio. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.