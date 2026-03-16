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Polícia

Homem que se passava por policial militar é preso em Belém

Suspeito tinha três mandados por homicídio

O Liberal
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Homem que se passava por policial militar é preso em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

João Paulo dos Santos, de 25 anos, foi preso na semana passada no bairro do Mangueirão, em Belém, após se passar por policial militar. Durante a abordagem realizada por agentes da Polícia Militar, os policiais descobriram que o homem não integrava a corporação e que possuía três mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio no município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com a PM, João Paulo estava foragido do sistema prisional desde 25 de maio de 2025, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Segundo a corporação, ele utilizava fardamento da Polícia Militar para tentar evitar abordagens.

“Durante a abordagem, encontramos alguns documentos da polícia. Ao ser questionado, ele disse que era policial militar. Quando começamos a fazer a busca pelo nome do nacional, não constatava como policial militar. Ele estava com quebra de monitoramento. Justamente por esse motivo ele usava a farda da PM para ludibriar qualquer tipo de abordagem”, explicou o tenente-coronel Sérgio Lima, da Polícia Militar.

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Ainda segundo o oficial, a suspeita é de que o homem tenha deixado Parauapebas para tentar se esconder na capital paraense. “Com certeza, a polícia devia estar atrás dele por lá e, então, ele veio para Belém para tentar se esconder aqui”, afirmou.

Nas redes sociais, João Paulo, que é natural de Macapá (AP), publicava fotos exibindo armas de grosso calibre e imagens ao lado de viaturas da Polícia Militar. Durante a abordagem, os agentes também encontraram com ele fardamentos da PM.

Após a prisão, o suspeito foi apresentado na Seccional da Marambaia. Em nota, a Polícia Civil informou que ele foi autuado por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 18 petecas de substância análoga à cocaína, um par de algemas, um simulacro de arma de fogo, um colete à prova de balas e dois pares de uniformes da Polícia Militar do Pará.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que João Paulo está sob custódia do sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

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