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Polícia

Homem é preso após jogar carro contra mulher que recusou pedido de namoro em Pacajá

Suspeito é investigado por tentativa de feminicídio e dupla tentativa de homicídio

O Liberal
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Homem é preso após jogar carro contra mulher que recusou pedido de namoro em Pacajá. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de tentar matar três pessoas ao jogar um carro contra elas na madrugada de domingo (15), no município de Pacajá, no sudoeste do Pará.

O suspeito, identificado como Josias Pereira, foi flagrado por câmeras de segurança acelerando o veículo e avançando contra as vítimas, que estavam em uma calçada por volta das 5h10.

Segundo o relato de uma das vítimas, que seria o alvo principal do atropelamento, ela estava acompanhada de um amigo e de uma amiga, apoiados em uma motocicleta, quando o motorista lançou o carro contra o grupo. Apesar da violência da ação, os três sofreram apenas ferimentos leves.

A mulher contou ainda que havia recusado um pedido de namoro feito por Josias anteriormente.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu do local. No entanto, imagens do momento do crime, registradas por uma câmera de segurança, começaram a circular em grupos de mensagens e chegaram aos investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Pacajá.

Com base nas imagens e nas diligências realizadas, os policiais identificaram o suspeito e efetuaram a prisão na tarde de domingo, na comunidade Vila Arataú, zona rural do município.

De acordo com informações do Correio de Carajás, no momento da abordagem, ele estava com uma arma de fogo.

Em depoimento, Josias Pereira confessou que cometeu o crime motivado por ciúmes e raiva após a vítima ter recusado o pedido de relacionamento. Ele permanece à disposição da Justiça.

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