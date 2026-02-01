Em Rondon do Pará, polícia recaptura foragido da Justiça pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília

A Delegacia de Polícia Civil de Rondon do Pará divulgou que cumpriu mandado judicial, no sábado (31), contra Marcos dos Santos Rabelo, até então foragido da Justiça. A prisão dele ocorreu por volta das 8h, na Rua Rio Grande do Sul, no bairro Centro de Rondon, município do sudeste do Pará. O Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.

De acordo com a polícia, Marcos Rabelo responde a processo por participação nos atos antidemocráticos de 2023 no Brasil, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes (Congresso, Planalto e STF), em Brasília (DF).

O processo contra Marcos tramita na Vara de Execução Penal de Marabá, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Ele foi sentenciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Os crimes imputados a Marcos estão previstos nos artigos 288, 359-L e 359-M do Código Penal Brasileiro, em decorrência das manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi considerado um ataque à democracia.

O ataque aos prédios públicos foi motivado pela não aceitação do resultado das eleições presidenciais, do ano de 2022, que elegeu democraticamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As instituições reagiram rapidamente para restaurar a ordem e punir os responsáveis, reforçando o compromisso com a democracia.