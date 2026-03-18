Ex-servidora do TJ e membros de facção são alvos de operação da PF contra crime organizado no Pará

Seis mandados foram cumpridos no Pará durante as operações Covil II e Custos Legis, deflagradas no âmbito da megaoperação Força Integrada, realizada de forma simultânea em 15 estados para combater o crime organizado. As ações ocorreram nesta quarta-feira (18). No total, a ofensiva nacional coordenada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) já cumpriu 180 mandados de busca e apreensão e 112 de prisão. O intuito é reprimir facções criminosas, tráfico de drogas e armas e esquemas de lavagem de dinheiro.

No Pará, a Operação Custos Legis investiga os crimes de violação de sigilo funcional e corrupção passiva, envolvendo ex-servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As diligências indicaram o uso indevido de credenciais institucionais para acesso a processos sigilosos, cujas informações eram repassadas a integrantes de organização criminosa, comprometendo ações policiais em andamento. As medidas estão sendo cumpridas em Belém.

Já a Operação Covil II – 4ª Fase tem como objetivo apurar a atuação de integrantes de organização criminosa no estado do Pará, com o cumprimento de mandados no município de Pau d’Arco, no sudeste paraense.

Além do Pará, a operação ocorre em Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. A mobilização reúne diferentes órgãos de segurança pública em atuação conjunta coordenada pela Polícia Federal, com participação das polícias civis, militares e penais, além da Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Segundo as autoridades, o modelo busca fortalecer o enfrentamento ao crime organizado por meio da integração entre instituições.

Ações em outros estados

Entre os principais alvos da operação, estão organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Em Campinas (SP), a Operação Dry Fall tem como foco um grupo ligado ao Comando Vermelho, com cumprimento de 37 mandados de prisão e bloqueio de mais de 100 contas bancárias, que podem somar até R$ 70 milhões.

No Maranhão, a Operação Ictio investiga um esquema de tráfico de cocaína e crack em larga escala, com determinação judicial de bloqueio de até R$ 297 milhões, além do sequestro de bens.

Já em Pernambuco, a Operação Roça atua contra um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e armas, roubos de carga e lavagem de dinheiro, com bloqueio de até R$ 5 milhões.

No Paraná, a Operação Blue Sky mira uma organização criminosa associada ao Primeiro Comando da Capital, investigada por atuação no tráfico e em crimes violentos.

Outras frentes da ofensiva também incluem investigações sobre desvio de drogas apreendidas no Espírito Santo, tráfico internacional via aeroporto no Amazonas, uso de empresas de fachada no Maranhão, comércio ilegal de armas em Sergipe e atuação violenta de facções na Bahia.

A operação ainda contempla o cumprimento de mandados contra foragidos em Minas Gerais e ações específicas, como a recuperação de equipamentos furtados no Amapá.