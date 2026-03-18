PC prende homem suspeito de maltratar a própria mãe idosa e desviar dinheiro dela em Ananindeua

Um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (18/3), em Ananindeua, na Grande Belém, durante a operação “Dignitas”, suspeito de maltratar o a própria mãe, que é idosa, e desviar dinheiro dela. Segundo a PC, ele exercia a função de cuidador e gestor dos recursos financeiros da vítima e usou da posição para se apropriar indevidamente do cartão bancário da idosa, para realizar saques para proveito próprio.

A ação policial, realizada por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), ocorreu após investigações que constataram que a vítima se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade, em um endereço no município de Ananindeua.

Durante apuração realizada em janeiro, a equipe policial da DPPID, acompanhada de assistente social, constatou a gravidade da situação, procedendo à retirada da idosa do local e encaminhando-a aos cuidados de um outro filho, responsável pelo acionamento das autoridades e atual responsável pela assistência à idosa.

“Em incursão anterior na residência, a vítima foi encontrada em estado de nítida carência nutricional, ausência de cuidados básicos de higiene pessoal e submetida a condições severas de insalubridade no ambiente doméstico. Constatou-se, ainda, que a idosa dormia em colchão sujo, sem condições mínimas de habitabilidade, além de não receber o adequado manejo de sua medicação e higiene”, explicou a delegada Caroline Batista, titular da DPPID.

A Polícia Civil também apurou que o investigado frequentemente permitia a entrada de terceiros no imóvel para consumo de álcool e drogas, bem como impedia que outro filho da vítima prestasse os cuidados necessários à mãe.

“No momento do cumprimento das medidas judiciais, o investigado foi localizado em estado de embriaguez, sendo devidamente cientificado da ordem judicial e conduzido sem resistência para os procedimentos legais cabíveis. Ele encontra-se à disposição da Justiça”, destacou a delegada Caroline.

A denominação operação “Dignitas” simboliza o compromisso da Polícia Civil com a proteção da dignidade da pessoa idosa, assegurando que condutas de negligência, exploração e violência, especialmente no âmbito familiar, sejam rigorosamente apuradas e reprimidas, garantindo às vítimas o respeito, a proteção integral e a efetivação de seus direitos fundamentais.