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Polícia

Motorista é condenada por morte de mulher após vítima cair de capô de carro em Santarém

Jussara Nadiny Cardoso Paixão recebeu pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto e deverá indenizar a família da vítima, Líbia Tavares de Sousa

O Liberal
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Julgamento ocorreu anos após o caso (Foto: Reprodução | Portal O Impacto)

Condenada por homicídio culposo pela morte de Líbia Tavares de Sousa, em 22 de fevereiro de 2023, Jussara Nadiny Cardoso Paixão teve a pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto, após julgamento realizado na noite de quinta-feira (28) pelo Tribunal do Júri de Santarém. A decisão, tomada por maioria dos jurados, foi proferida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal e diretor do Fórum da Comarca.

Na sentença, além da condenação em regime aberto, o juiz fixou indenização mínima de R$ 50 mil à família da vítima, conforme informações do portal O Impacto. Líbia Tavares de Sousa morreu na madrugada de 22 de fevereiro de 2023, após cair do capô do carro conduzido por Jussara Nadiny Cardoso Paixão. O laudo pericial confirmou que ela sofreu traumatismo craniano grave, hemorragia cerebral e múltiplas fraturas no crânio.

De acordo com as investigações, a sequência que terminou em tragédia começou ainda em um bar no bairro Prainha, onde as duas se envolveram em uma discussão. A confusão continuou nas proximidades da avenida Moaçara e, em meio ao tumulto, Líbia subiu no capô do veículo de Jussara.

A denúncia aponta que a motorista seguiu por mais de 200 metros pela avenida Sérgio Henn com a vítima sobre o carro. Em um trecho do percurso, Jussara teria freado bruscamente, fazendo com que Líbia fosse arremessada ao asfalto.

Na época, o caso foi registrado por câmeras de segurança e ganhou grande repercussão em Santarém. Jussara chegou a ser presa em flagrante. No entanto, foi liberada, posteriormente.

Sobre o caso a Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap). A reportagem aguarda retorno. 

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