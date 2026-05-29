Motorista é condenada por morte de mulher após vítima cair de capô de carro em Santarém

Condenada por homicídio culposo pela morte de Líbia Tavares de Sousa, em 22 de fevereiro de 2023, Jussara Nadiny Cardoso Paixão teve a pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto, após julgamento realizado na noite de quinta-feira (28) pelo Tribunal do Júri de Santarém. A decisão, tomada por maioria dos jurados, foi proferida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal e diretor do Fórum da Comarca.

Na sentença, além da condenação em regime aberto, o juiz fixou indenização mínima de R$ 50 mil à família da vítima, conforme informações do portal O Impacto. Líbia Tavares de Sousa morreu na madrugada de 22 de fevereiro de 2023, após cair do capô do carro conduzido por Jussara Nadiny Cardoso Paixão. O laudo pericial confirmou que ela sofreu traumatismo craniano grave, hemorragia cerebral e múltiplas fraturas no crânio.

De acordo com as investigações, a sequência que terminou em tragédia começou ainda em um bar no bairro Prainha, onde as duas se envolveram em uma discussão. A confusão continuou nas proximidades da avenida Moaçara e, em meio ao tumulto, Líbia subiu no capô do veículo de Jussara.

A denúncia aponta que a motorista seguiu por mais de 200 metros pela avenida Sérgio Henn com a vítima sobre o carro. Em um trecho do percurso, Jussara teria freado bruscamente, fazendo com que Líbia fosse arremessada ao asfalto.

Na época, o caso foi registrado por câmeras de segurança e ganhou grande repercussão em Santarém. Jussara chegou a ser presa em flagrante. No entanto, foi liberada, posteriormente.

Sobre o caso a Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap). A reportagem aguarda retorno.