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Polícia

Morre terceira vítima atropelada durante briga de torcidas na Augusto Montenegro, em Belém

O jovem havia sido socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no hospital

O Liberal
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Morre terceira vítima atropelada durante briga de torcidas na Augusto Montenegro, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Jhonata Mateus Maciel Chaves, uma das seis pessoas atropeladas na avenida Augusto Montenegro, em Belém, morreu horas após dar entrada no Hospital Metropolitano de Urgência 24h, em Ananindeua. Conforme a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na madrugada desta sexta-feira (29), no bairro do Parque Verde, durante um confronto entre torcidas organizadas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em estado grave e não resistiu aos ferimentos. Duas pessoas morreram no local e outras três seguem internadas.

“A Polícia Civil informa que, das quatro vítimas de lesão corporal, uma foi socorrida, mas morreu no hospital. Duas morreram no local. Um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

As outras vítimas que morreram foram identificadas como Luan Garcia Batista e Elder Martins Santos. Segundo informações do 24º Batalhão de PM, o tumulto começou ainda no bairro da Pedreira, durante uma comemoração de uma torcida paraense, e seguiu até a região do Entroncamento. A situação mais grave, no entanto, ocorreu nas proximidades da rua Sideral e do conjunto Jardim Sevilha, onde o motorista do carro acabou atropelando várias pessoas.

Outras três pessoas seguem feridas. Entre elas estão um mototaxista e a passageira dele, que, segundo testemunhas, não teriam participação na briga entre torcedores. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. Parte dos feridos foi encaminhada ao Hospital Metropolitano.

Após o atropelamento, houve um novo princípio de tumulto no local. Integrantes de uma torcida rival tentaram agredir o motorista suspeito, mas foram contidos pela Polícia Militar, que dispersou os envolvidos.

Em depoimento, o condutor afirmou que tentava fugir da confusão quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas. Ele foi apresentado na Seccional da Marambaia e autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação logo após o atropelamento, com pessoas tentando socorrer os feridos enquanto o veículo permaneceu parado na pista.

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