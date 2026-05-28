Homem sai de Goiás para cobrar dívida de R$ 20 mil no Pará e acaba morto

Um homem identificado apenas como Wherliques morreu após ser baleado na avenida Oscar Thompson Filho, em frente à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Redenção, no sul do Pará. O crime foi registrado na quarta-feira (27) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações repassadas por familiares à Polícia Militar, a vítima era moradora de Santa Tereza de Goiás, no estado de Goiás, e trabalhava com a compra e venda de veículos e outros produtos. Wherliques teria viajado a Redenção para receber o pagamento de uma dívida no valor de R$ 20 mil.

De acordo com o registro policial, ele estava em uma loja de conveniência quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos. Mesmo ferido, a vítima ainda tentou fugir, mas caiu em frente ao estabelecimento, próximo à sede do Ciretran.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. Wherliques foi encaminhado ao Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Após o crime, o suspeito fugiu do local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes da Polícia Civil, que iniciaram as investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do homicídio.