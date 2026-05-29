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Polícia

Intervenção policial termina com quatro mortos em Moju

A ação foi realizada na madrugada desta sexta-feira (29)

O Liberal
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Intervenção policial termina com quatro mortos em Moju. (Foto: Moju News)

Quatro homens morreram durante uma intervenção policial na madrugada desta sexta-feira (29), no ramal da Estrada do Jambuacu, Km 1,5 da PA-150, bairro Parque Verde, em Moju, nordeste do Pará. Segundo informações iniciais, o grupo seria suspeito de ter ido ao município para realizar um assalto.

Segundo informações do 47º Batalhão da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h30, durante uma operação voltada ao combate a uma facção criminosa. Os suspeitos seriam considerados de alta periculosidade que atuariam na região. Eles não portavam documentos pessoais e, até o momento, não foram identificados oficialmente.

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento ostensivo quando identificaram um veículo HB20 preto em atitude suspeita. Ainda conforme a polícia, a placa do automóvel estava adulterada e parcialmente encoberta com fita isolante, dificultando a identificação.

Os policiais afirmam que deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura, mas os ocupantes do carro não obedeceram e tentaram fugir. Durante o acompanhamento tático, os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Ainda segundo a corporação, os militares reagiram à agressão e houve troca de tiros. Após o confronto, quatro homens foram encontrados baleados dentro do veículo. Eles chegaram a ser socorridos pela própria equipe policial e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, mas não resistiram aos ferimentos.

Um quinto suspeito conseguiu fugir pulando cercas em direção a uma área de invasão no bairro Bela Vista. Durante as buscas, os policiais encontraram marcas de sangue pelo trajeto utilizado na fuga. A suspeita é de que ele tenha sido baleado e estava armado.

Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre .380 com oito munições, uma pistola artesanal calibre 9 milímetros, uma espingarda artesanal, um simulacro de pistola, uma faca, carregadores e munições de diferentes calibres. A polícia informou ainda que a placa do carro não pôde ser identificada devido aos sinais de adulteração.

Além do armamento, também foram apreendidos um celular, dois alicates de corte, dois rolos de fita isolante, abraçadeiras plásticas e o veículo HB20 utilizado pelos suspeitos. O automóvel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde o caso será investigado. 

Em nota, a Polícia Militar confirmou que uma guarnição do 47° Batalhão realizava o radiopatrulhamento preventivo no bairro Parque Verde, na madrugada desta sexta-feira (29), quando deu ordem de parada aos integrantes de um carro que deslocava em alta velocidade na via pública.

"Os suspeitos desobedeceram a ordem legal da PM e atirou contra os militares, que revidaram. Um criminoso conseguiu fugir, os outros quatro, foram atingidos e socorridos até a UPA do município, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles foram apreendidas armas de fogo, munições, celulares, além de alicates, abraçadeiras, fitas isolantes, entre outros equipamentos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Moju", declarou.

 

 

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