Motorista de aplicativo é preso suspeito de furtar mala de luxo de turistas italianas em Belém

Um motorista de aplicativo foi preso na manhã desta sexta-feira (29), suspeito de furtar uma mala de luxo pertencente a turistas italianas em Belém. O investigado foi detido por agentes da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR), no bairro da Agulha, no distrito de Icoaraci.

A investigação faz parte da “Operação Rimowa”, deflagrada após o desaparecimento de uma mala da marca de luxo Rimowa, modelo Essential Cabin, de cor cinza escura. Dentro do objeto estavam bolsas de grife, semijoias e outros itens de alto valor.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu na madrugada de 11 de janeiro de 2026, quando turistas italianas utilizavam um táxi após desembarcarem no Aeroporto Internacional de Belém. Durante o trajeto, a bagagem caiu acidentalmente do porta-malas do veículo na rua Antônio Barreto, sem que as vítimas percebessem.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela investigação mostram que, poucos segundos após a queda da mala, o suspeito, que dirigia um veículo Hyundai HB20 prata, parou no local e recolheu a bagagem, deixando a área em seguida.

Ainda de acordo com a polícia, dados telemáticos fornecidos pela Uber Brasil apontaram que o motorista já havia encerrado sua última corrida por volta de 1h46, o que descartaria a possibilidade de distração durante o serviço de transporte. Em depoimento, ele admitiu que esteve no local e no horário do ocorrido, mas alegou não se lembrar do que aconteceu.

Com base nas investigações, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, além de mandados de busca e apreensão e autorização para acesso aos dispositivos eletrônicos dele. A prisão preventiva, no entanto, foi negada pela Justiça em razão da ausência de violência e pelo fato de o suspeito ser réu primário.

Apesar disso, foi determinada uma fiança no valor de R$ 9.838,62, além da autorização para cumprimento de mandados de busca domiciliar e veicular. Durante o cumprimento das ordens judiciais, realizado por volta das 6h desta sexta-feira, os policiais localizaram o suspeito em casa. Conforme a DPTUR, os bens furtados já haviam sido repassados e não foram recuperados.

Na residência, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares que, segundo a investigação, podem ter sido utilizados na negociação dos objetos subtraídos. Ao final das diligências, o suspeito foi formalmente indiciado pelo crime de furto qualificado. A Delegacia de Proteção ao Turista informou que as investigações continuam para tentar localizar os objetos levados das turistas estrangeiras.