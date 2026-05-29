Suspeito de atropelar seis pessoas na Augusto Montenegro é preso pela PM em Belém

O motorista suspeito de atropelar seis pessoas na madrugada desta sexta-feira (29), na avenida Augusto Montenegro, em Belém, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso terminou com dois homens mortos e outras quatro pessoas feridas. Segundo as informações da Polícia Militar, tudo teria ocorrido durante uma confusão envolvendo torcidas organizadas.

O suspeito, identificado como um jovem de 20 anos, foi apresentado por equipes da Polícia Militar na Seccional da Marambaia. Ele usava a camisa de um clube de futebol no momento da ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa.

“Dois homens morreram no local e outras quatro vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Atropelamento

O atropelamento aconteceu na altura do km 7 da Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde. As vítimas que morreram foram identificadas como Luan Garcia Batista e Elder Martins Santos. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do 24º Batalhão da Polícia Militar, a confusão teria começado ainda no bairro da Pedreira, durante uma comemoração de uma torcida paraense, e se estendido até a região do Entroncamento. O tumulto mais intenso, no entanto, ocorreu nas proximidades da rua Sideral e do conjunto Jardim Sevilha, onde o motorista acabou atingindo várias pessoas com o carro de passeio.

Entre os feridos estão pessoas que trabalhavam no local no momento da ocorrência. Um mototaxista e uma passageira também foram atingidos pelo carro, apesar de, segundo testemunhas, não terem envolvimento com a briga entre torcedores. Algumas vítimas permanecem em estado grave, enquanto outras apresentam quadro estável.

Após o atropelamento, houve um novo princípio de tumulto. Integrantes de uma torcida rival tentaram agredir o suspeito, mas foram contidos pela Polícia Militar, que precisou dispersar os envolvidos.

Em depoimento, o motorista afirmou que tentou fugir da confusão e acabou perdendo o controle da direção antes de atingir as vítimas. A Polícia Militar informou ainda que ele não possuía antecedentes criminais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cenário de desespero após o atropelamento. As imagens registram pessoas correndo para socorrer os feridos, além do carro envolvido parado na pista e da motocicleta de uma das vítimas caída próximo ao local do acidente.