Homem é preso após fugir de blitz e avançar com carro para cima de guarda municipal em Belém

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (29/5), durante a realização de uma blitz de trânsito na avenida Almirante Barroso, em Belém. De acordo com a prefeitura, ele tentou fugir da abordagem e avançou com o veículo em direção a um guarda municipal.

Diante da situação, foi iniciada uma perseguição com apoio da Polícia Militar e de agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel).

Ainda segundo a Prefeitura de Belém, após a interceptação dos suspeitos, o veículo foi revistado e diversas latas de bebidas alcoólicas abertas foram encontradas no interior do carro, indicando o consumo de álcool pelos ocupantes.

Os envolvidos foram encaminhados à Seccional Urbana do Marco, onde o condutor realizou o teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica.