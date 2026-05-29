Três homens são presos após fazerem morador refém dentro de residência em Bragança

Três homens foram presos após fazerem um morador refém dentro de uma residência na noite de quinta-feira (28), na rua Conselheiro João Alfredo, no bairro da Cereja, no centro do município de Bragança, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, os suspeitos armados teriam invadido o imóvel para assaltar.

A vítima foi mantida sob ameaça e toda a área foi isolada pela Polícia Militar, como questão de segurança para os demais moradores. Ainda conforme as informações policiais, inicialmente havia a informação de que uma mulher estaria sendo feita refém. Mas a ocorrência foi atualizada posteriormente e confirmou que a vítima era um homem.

Equipes da Polícia Militar também realizaram um cerco no entorno da residência logo após serem acionadas. Durante as negociações, os criminosos chegaram a pedir a presença da imprensa no local. Após a negociação conduzida pelos agentes de segurança, os três envolvidos decidiram se render. Apesar do clima de medo vivido pela vítima e moradores da área, ninguém ficou ferido durante a ação.

Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia do município, onde permaneceram à disposição da Justiça. Durante a ocorrência, duas armas de fogo foram apreendidas pelas forças de segurança. O caso será investigado pelas autoridades policiais para esclarecer a real motivação da invasão ao imóvel e do cárcere privado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.