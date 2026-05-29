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Polícia

Três pessoas morrem e três ficam feridas após atropelamento em confusão de torcidas em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (29)

O Liberal
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Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas após atropelamento em confusão de torcidas em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um atropelamento registrado na madrugada de sexta-feira (29), na avenida Augusto Montenegro, na altura do km 7, bairro Parque Verde, em Belém. Conforme a Polícia Militar, o caso ocorreu durante uma confusão envolvendo torcidas organizadas.

As vítimas que morreram foram identificadas como Luan Garcia Batista, Elder Martins Santos e Jhonata Mateus Maciel Chaves. Jhonata chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência 24h, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas após dar entrada na unidade.

Segundo informações do 24º Batalhão da PM, o tumulto teria começado ainda no bairro da Pedreira, durante uma comemoração de uma torcida paraense, e se estendido até a área do Entroncamento. No entanto, a briga mais intensa teria ocorrido nas proximidades da entrada da rua Sideral e próximo ao conjunto Jardim Sevilha, onde o suspeito acabou atropelando várias pessoas.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas e encaminhá-las para unidades de saúde. Entre os atropelados, também estavam pessoas que trabalhavam no local no momento da confusão. Uma das vítimas seria um mototaxista que, segundo testemunhas, não tinha envolvimento com o confronto entre as torcidas. A outra ferida seria uma passageira que estava com o mototaxista e foi atingida pelo carro do suspeito. O estado de saúde dos sobreviventes não foi detalhado oficialmente, mas há vítimas em estado grave e outras estáveis.

Após o atropelamento, um novo princípio de tumulto foi registrado. Integrantes da torcida rival do suspeito tentaram agredi-lo, mas a situação foi controlada pela Polícia Militar, que dispersou os envolvidos.

Em depoimento, o motorista do veículo afirmou que tentava se desvencilhar da briga quando perdeu o controle do veículo e atingiu as vítimas. Conforme as informações da PM, ele não possuía antecedentes criminais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a correria após o atropelamento. O carro envolvido permaneceu na pista e a motocicleta de uma das vítimas também aparece nas gravações. Os vídeos ainda registram o desespero de pessoas tentando socorrer os feridos até a chegada das equipes de resgate.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal dolosa. "Dois homens morreram no local e outras quatro vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará esclareceu que realizou o atendimento de duas vítimas, e as encaminhou para o Hospital Metropolitano. "Outras duas vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)", disse.

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