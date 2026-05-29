Homens armados invadem e assaltam estabelecimento comercial em Igarapé-Miri

Homens armados invadiram um estabelecimento comercial e assaltaram um empresário no início da noite desta quarta-feira (27/5), na Vila Maiauatá, no município de Igarapé-Miri, nordeste do Pará. O crime é investigado pela Polícia Civil.

As filmagens do roubo foram divulgadas pelo perfil Jornal Miriense. Pelas imagens, é possível ver a movimentação dos suspeitos no delito e o momento em que eles abordam a vítima. Dentro da loja, o estabelecimento registrou o momento em que um dos envolvidos, que veste uma camisa branca, saca uma arma e aborda uma mulher, visivelmente assustada com o ocorrido.

Por enquanto, não foram divulgadas informações sobre o prejuízo que o estabelecimento teve. O paradeiro dos suspeitos é desconhecido.

Por meio de nota, a PC informou nesta sexta-feira (29/5) que a Delegacia de Igarapé-Miri apura o caso. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”.