Motorista fica ferido após carro capotar na Alça Viária, no Acará

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito registrado na tarde desta quarta-feira (18/3) no quilômetro 31 da PA-483, a Alça Viária, no município de Acará, região nordeste do Pará. Conforme testemunhas, a suspeita é de que ele teria perdido o controle do carro que conduzia, resultando no capotamento do automóvel.

Com o sinistro, a vítima, que mora em Ananindeua, na Grande Belém, sofreu ferimentos nas pernas e no rosto. Moradores prestaram ajuda para ele e acionaram a Polícia Militar, que se deslocou até o local.

Até agora, o estado de saúde atualizado do motorista não foi divulgado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.