Professor é morto a facadas dentro da própria casa em Marabá

Um professor de Língua Portuguesa, identificado como Paulo da Silva, de 53 anos, foi morto a golpes de faca na noite de segunda-feira (16), no Núcleo Nova Marabá, município de mesmo nome, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi atacada dentro da própria residência, na Folha 10. Ele atuava como secretário do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que funciona na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

De acordo com informações da polícia, a guarnição foi acionada por volta das 20h25 para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca na quadra 08, lote 11. Ao chegarem ao local, os agentes ainda encontraram a vítima com vida. Mesmo gravemente ferido, o professor conseguiu informar o nome do suspeito. As circunstâncias e a motivação do crime seguem sob investigação.

Segundo relatos, em uma tentativa de sobreviver, Paulo ainda pulou o muro da casa e buscou ajuda em um imóvel vizinho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, apesar dos esforços, a morte foi confirmada ainda no local. A Polícia Militar realizou buscas no endereço indicado pela vítima, na Folha 06, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

A morte causou forte comoção entre colegas, alunos e amigos, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais, destacando a trajetória e a contribuição do professor para a educação no município. Paulo também já havia trabalhado por anos no comércio local, sendo conhecido na região da Folha 28.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação lamentou profundamente a morte do servidor e informou o cancelamento da abertura dos Jogos Estudantis Marabaenses (JEMs), além de todas as partidas previstas para a data.

“Diante dessa triste e irreparável perda, e em respeito ao servidor, aos familiares, amigos e a toda a comunidade educacional, comunicamos o cancelamento das atividades programadas”, diz trecho do comunicado. A secretaria também manifestou solidariedade à família e à comunidade escolar neste momento de luto.

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Marabá também manifestou pesar pela perda do professor. “Atualmente, fazia parte da nossa equipe na UAB, onde se destacava pela dedicação, responsabilidade e pelo cuidado no atendimento a todos. Sua trajetória no serviço público foi marcada pelo compromisso com a educação, iniciando na Prefeitura de Marabá em 2011, passando pela SEMED e, desde 2020, contribuindo conosco na UAB. Mais do que um profissional, Paulo deixa lembranças de convivência, respeito e parceria no dia a dia. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, declarou.

A Polícia Civil comunicou, também por meio de nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. “Segundo informações iniciais, a vítima morreu após ser atacada com uma arma branca. Perícias foram solicitadas e diligências estão em andamento para auxiliar na apuração do crime”, informou.