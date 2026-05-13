PC prende homem que cobrou mais de R$ 2 mil para devolver moto furtada em Altamira

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na terça-feira (12/5), suspeito de cobrar R$ 2,5 mil para devolver motocicleta furtada em Altamira, no sudoeste do Pará. Tudo começou após a PC tomar conhecimento do furto de uma moto. Os agentes da 22ª Seccional Urbana de Altamira, juntamente com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), iniciaram diligências para identificar os autores do crime.

Durante as investigações, a equipe recebeu a informação, por meio do pai da vítima, de que uma pessoa estaria enviando mensagens exigindo o pagamento de R$ 2,5 mil para a devolução da motocicleta. Diante disso, os policiais passaram a orientá-lo sobre como proceder. Em uma das mensagens, foi encaminhada uma chave PIX vinculada ao CPF utilizado pelo suspeito, o que auxiliou nas buscas.

Segundo a polícia, foi possível localizar uma mulher que informou não ter participação no crime, mas relatou que o suspeito teria solicitado a utilização da chave PIX dela para receber o valor exigido, prometendo o pagamento de R$ 100 pela transferência.

No período da noite, a equipe do NAI conseguiu localizar o endereço do investigado, onde foi realizada a prisão em flagrante pelos crimes de furto qualificado e extorsão.

Ao ser questionado sobre a motocicleta furtada, o homem informou onde o veículo estava escondido e também indicou a localização de outros três veículos. Ao todo, quatro motocicletas foram recuperadas.

O suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos nos crimes.