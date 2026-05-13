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Polícia

Benevides: trabalhador morre após ser atingido por pedaço de madeira em serraria

O episódio, que aconteceu na terça-feira (12/5), foi registrado por uma câmera de segurança

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento do acidente de trabalho que tirou a vida de Paulo Jordan da Cunha Rodrigues. (Foto: Reprodução | Instagram | @alerta_benevides)

Paulo Jordan da Cunha Rodrigues morreu em um acidente de trabalho na tarde de terça-feira (12/5) em uma serraria localizada no distrito de Murinin, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima foi atingida por um pedaço de madeira de um maquinário.

As imagens do ocorrido, que foram compartilhadas pela página Alerta Benevides, mostram os funcionários trabalhando. Paulo aparece de calça escura e camisa com detalhes amarelos. De repente, ele é acertado pela madeira. O forte impacto o joga no chão e os colegas correm para ajudá-lo.

De acordo com o Alerta Benevides, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Emergência do distrito, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo de Paulo Jordan foi periciado e liberado para familiares nesta quarta-feira (13/5).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

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