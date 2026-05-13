Entregadora de aplicativo fica ferida após ser atingida por taxista em Belém

Uma entregadora de aplicativo ficou ferida em um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quarta-feira (13/5), no cruzamento da Avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Segundo informações do local, o taxista Raimundo Pereira colidiu na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, Simone Pinheiro.

Os dois seguiam no sentido da avenida Almirante Barroso. Com o impacto, Simone ficou ferida e aguardava atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. O estado de saúde dela, até o momento, é desconhecido.