Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua
Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher
Uma câmera de segurança registrou o acidente de trânsito que resultou na morte do motociclista Valdiney Santos dos Santos, na BR-316, próximo a um supermercado, em Ananindeua, na Grande Belém. O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (11/5) e envolveu um caminhão, um carro e uma motocicleta. A Polícia Civil apura o caso.
Pelas filmagens, é possível ver que o Fiat Siena branco tenta ultrapassar o caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida por Valdiney e que era ocupada por uma mulher. Com o impacto, os dois são arremessados pelo carro. A passageira se levanta, enquanto o motociclista é jogado contra um poste. Na sequência, várias pessoas param para ajudar as vítimas. Valdiney morreu no local, enquanto a mulher sobreviveu.
Após o acidente, uma das hipóteses levantadas pela Polícia Científica era de que o Siena tenha tentado ultrapassar um caminhão-tanque para entrar no supermercado quando atingiu Valdiney.
Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Jaderlândia irá instaurar inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo um caminhão, um carro e uma motocicleta. "O motociclista morreu no local. O motorista do carro foi encaminhado para atendimento médico. Já o condutor do caminhão permaneceu no local e realizou o teste de alcoolemia, que deu resultado negativo. Ele prestou depoimento na unidade policial e foi liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", disse.
