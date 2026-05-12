Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua

Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o carro atingindo o motociclista e a passageira. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma câmera de segurança registrou o acidente de trânsito que resultou na morte do motociclista Valdiney Santos dos Santos, na BR-316, próximo a um supermercado, em Ananindeua, na Grande Belém. O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (11/5) e envolveu um caminhão, um carro e uma motocicleta. A Polícia Civil apura o caso.

Pelas filmagens, é possível ver que o Fiat Siena branco tenta ultrapassar o caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida por Valdiney e que era ocupada por uma mulher. Com o impacto, os dois são arremessados pelo carro. A passageira se levanta, enquanto o motociclista é jogado contra um poste. Na sequência, várias pessoas param para ajudar as vítimas. Valdiney morreu no local, enquanto a mulher sobreviveu.

Após o acidente, uma das hipóteses levantadas pela Polícia Científica era de que o Siena tenha tentado ultrapassar um caminhão-tanque para entrar no supermercado quando atingiu Valdiney.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Jaderlândia irá instaurar inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo um caminhão, um carro e uma motocicleta. "O motociclista morreu no local. O motorista do carro foi encaminhado para atendimento médico. Já o condutor do caminhão permaneceu no local e realizou o teste de alcoolemia, que deu resultado negativo. Ele prestou depoimento na unidade policial e foi liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

veja o momento

cidente

causou morte

motociclista

br-316

ananindeua

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Veja o momento do acidente que causou a morte de motociclista na BR-316, em Ananindeua

Pelas filmagens, é possível ver que um carro tenta ultrapassar um caminhão, perde o controle e atinge a moto, conduzida pela vítima e que era ocupada por uma mulher

12.05.26 15h55

POLÍCIA

Paraenses são presos suspeitos de sequestrarem e matarem empresário em Santa Catarina

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/05), quando a vítima foi rendida na garagem de casa, em Balneário Camboriú, e levada sob ameaça de arma branca até o município de Gaspar, onde foi amarrada e morta

12.05.26 14h15

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante ao anunciar medidores de energia furtados na internet, em Belém

De acordo com a polícia, o suspeito já vinha sendo monitorado há cerca de uma semana após a identificação de anúncios oferecendo seis medidores pelo valor de R$ 200 cada

12.05.26 13h32

ACIDENTE

Jovens em moto morrem em colisão com ônibus na Ilha Trambioca, em Barcarena

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (11)

12.05.26 12h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

11.05.26 20h31

POLÍCIA

Paraenses são presos suspeitos de sequestrarem e matarem empresário em Santa Catarina

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (11/05), quando a vítima foi rendida na garagem de casa, em Balneário Camboriú, e levada sob ameaça de arma branca até o município de Gaspar, onde foi amarrada e morta

12.05.26 14h15

POLÍCIA

Suspeito de matar o filho de 6 meses com terçado diz que queria acertar a esposa

Segundo a Polícia Militar, o homem confessou o crime e alegou que a intenção não era atingir o filho

11.05.26 18h00

ACIDENTE

Jovens em moto morrem em colisão com ônibus na Ilha Trambioca, em Barcarena

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (11)

12.05.26 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda