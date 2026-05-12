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Polícia

Homem é preso em flagrante ao anunciar medidores de energia furtados na internet, em Belém

De acordo com a polícia, o suspeito já vinha sendo monitorado há cerca de uma semana após a identificação de anúncios oferecendo seis medidores pelo valor de R$ 200 cada

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito detido com os medidores de energia furtados que haviam sido anunciados na internet. (Foto: Divulgação | Equatorial)

Um homem foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (11), por volta das 15h, acusado de receptação qualificada após anunciar a venda de relógios medidores de energia pertencentes à concessionária na internet. 

De acordo com a polícia, o suspeito já vinha sendo monitorado há cerca de uma semana após a identificação de anúncios oferecendo seis medidores pelo valor de R$ 200 cada.

Para confirmar a prática criminosa, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e uma equipe da Equatorial foi organizada para acionar o suspeito e iniciar uma possível compra dos relógios. Durante a negociação, o suspeito revelou que estava de posse dos equipamentos furtados e acabou preso em flagrante. 

Os seis equipamentos apreendidos foram identificados como propriedade da concessionária. O homem foi conduzido à delegacia e autuado pelo crime de receptação qualificada.

O caso está sendo investigado pela Seccional Urbana de Sacramenta, em Belém. A polícia apura se os medidores são resultado de um outro crime e foram furtados de imóveis na capital ou no interior. 

A concessionária de energia reforçou que a compra, venda ou utilização irregular de medidores configura crime e pode resultar em responsabilização criminal.

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