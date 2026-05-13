Motociclista morre após perder controle da moto em trecho da PA-275, no sudeste do Pará
O caso foi registrado na noite de terça-feira (12)
Uma mulher identificada como Yara Sales Nunes morreu na noite de terça-feira (12) após um acidente registrado na rodovia PA-275, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz quando teria perdido o controle do veículo ao atingir um buraco na pista.
Testemunhas contaram às autoridades que o caso ocorreu por volta das 23h. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após informações sobre um acidente de trânsito na rodovia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a motociclista caída na pista, já sem sinais vitais.
Segundo os relatos de testemunhas, Yara seguia pela via quando a motocicleta colidiu contra um buraco, fazendo com que ela perdesse o controle da direção e caísse violentamente no asfalto.
Devido à gravidade do impacto, a vítima morreu ainda no local antes da chegada do socorro. Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Científica estiveram na rodovia para realizar a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
