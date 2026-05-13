Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após perder controle da moto em trecho da PA-275, no sudeste do Pará

O caso foi registrado na noite de terça-feira (12)

O Liberal
fonte

Motociclista morre após perder controle da moto em trecho da PA-275, no sudeste do Pará. (Foto: Correio de Carajás)

Uma mulher identificada como Yara Sales Nunes morreu na noite de terça-feira (12) após um acidente registrado na rodovia PA-275, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz quando teria perdido o controle do veículo ao atingir um buraco na pista.

Testemunhas contaram às autoridades que o caso ocorreu por volta das 23h. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após informações sobre um acidente de trânsito na rodovia. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a motociclista caída na pista, já sem sinais vitais.

Segundo os relatos de testemunhas, Yara seguia pela via quando a motocicleta colidiu contra um buraco, fazendo com que ela perdesse o controle da direção e caísse violentamente no asfalto.

Devido à gravidade do impacto, a vítima morreu ainda no local antes da chegada do socorro. Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Científica estiveram na rodovia para realizar a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Sete pessoas são presas em megaoperação contra furto de energia na Região Metropolitana de Belém

Em uma escola particular de Santa Isabel, as equipes confirmaram que um representante do imóvel pagou para uma pessoa suspeita realizar a ligação irregular

13.05.26 15h22

ACIDENTE

Motociclista morre após perder controle da moto em trecho da PA-275, no sudeste do Pará

O caso foi registrado na noite de terça-feira (12)

13.05.26 14h00

POLÍCIA

Entregadora de aplicativo fica ferida após ser atingida por taxista em Belém

O sinistro ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (13/5), no cruzamento da Avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco

13.05.26 13h43

ACIDENTE

Colisão de ônibus e caminhão mata animais e fere passageiros entre Ulianópolis e Dom Eliseu

O acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13)

13.05.26 11h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Bebê de 8 meses é hospitalizado após suspeita de ingestão de maconha em Santarém; pai é detido

O caso foi registrado na terça-feira (12)

13.05.26 9h32

POLÍCIA

Entregadora de aplicativo fica ferida após ser atingida por taxista em Belém

O sinistro ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (13/5), no cruzamento da Avenida Doutor Freitas com a Avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco

13.05.26 13h43

POLÍCIA

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

11.05.26 20h31

POLÍCIA

Sete pessoas são presas em megaoperação contra furto de energia na Região Metropolitana de Belém

Em uma escola particular de Santa Isabel, as equipes confirmaram que um representante do imóvel pagou para uma pessoa suspeita realizar a ligação irregular

13.05.26 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda