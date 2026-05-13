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Polícia

Bebê de 8 meses é hospitalizado após suspeita de ingestão de maconha em Santarém; pai é detido

O caso foi registrado na terça-feira (12)

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Foto: Reprodução / Arquivo)

Uma bebê de apenas 8 meses foi levada para atendimento médico após apresentar sinais de mal-estar e haver suspeita de ingestão de maconha, na madrugada de terça-feira (12), em Santarém, no oeste do Pará. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar.

Inicialmente, a criança foi encaminhada por familiares para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santo André. Devido ao quadro clínico, ela precisou ser transferida posteriormente para o Hospital Municipal de Santarém (HMS), onde recebeu atendimento especializado.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, o pai da bebê relatou aos agentes que seria usuário de drogas e indicou que o entorpecente encontrado na residência pertenceria a ele. A suspeita é de que a criança tenha tido contato com a substância de forma acidental.

Ainda segundo os relatos apresentados à polícia, a família percebeu que a bebê estava abatida e decidiu procurar ajuda médica ao notar o comportamento incomum da criança. De acordo com a PM, havia a possibilidade de a bebê passar por lavagem gástrica em razão da suspeita de ingestão da substância entorpecente.

O homem foi conduzido para a Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi apresentado ao delegado plantonista para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e deve avaliar as medidas de proteção voltadas à criança.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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