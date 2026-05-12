Homem é morto com facada no pescoço após discussão com o atual da ex-companheira no Marajó

Romário das Chagas da Silva, de 35 anos, foi morto com uma facada no pescoço na segunda-feira (11/5), no rio Mapatá, que fica na zona rural do município de Chaves, no Marajó. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu em um desentendimento entre o atual da ex-companheira da vítima, Eduardo Luan Santos da Conceição, 26, e Romário, que supostamente não aceitava o relacionamento dos dois. Para os agentes, o suspeito, que foi preso, alegou legítima defesa.

Segundo a polícia, militares se deslocaram até o local do crime após terem sido informados sobre o ocorrido, mas eles localizaram Eduardo distante de lá, já na casa da irmã dele, no rio Arauá.

Para a PM, Eduardo confessou que esfaqueou Romário. No entanto, ele alegou que não tinha intenção de matá-lo, mas de se defender. Quanto à faca que utilizou para atingir a vítima, o homem informou aos agentes que se desfez dela.

Eduardo, incluindo a companheira, foram levados até a delegacia do município. Conforme a Polícia Militar, a mulher relatou ter sofrido graves ameaças e represálias por parte da família da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Chaves. "Um homem, suspeito pelo crime, foi preso em flagrante", comunicou a instituição.